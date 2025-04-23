Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

Следователи проводят проверку после жалоб матерей юных фигуристок на домогательства тренера по фигурному катанию Константина Медовикова. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.
В ходе доследственной проверки будут изучены изложенные потерпевшими обстоятельства и принято процессуальное решение.
Ранее о сексуальных домогательствах к 12-летней фигуристке сообщила ее мать Татьяна Антонова. Она заявила, что тренер лез дочери под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь. Вслед за этим с аналогичной жалобой выступила еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска. Юлия Хохлова обвинила Медовикова в домогательствах к дочери, а также сообщила, что он трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.