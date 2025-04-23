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17:37, 23 апреля 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

СК проверит жалобы на домогательства тренера Медовикова к юным фигуристкам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Еще одного тренера обвинили в домогательствах к юной российской фигуристке

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру» 

Следователи проводят проверку после жалоб матерей юных фигуристок на домогательства тренера по фигурному катанию Константина Медовикова. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

В ходе доследственной проверки будут изучены изложенные потерпевшими обстоятельства и принято процессуальное решение.

Ранее о сексуальных домогательствах к 12-летней фигуристке сообщила ее мать Татьяна Антонова. Она заявила, что тренер лез дочери под майку, целовал в губы, трогал и кусал за грудь. Вслед за этим с аналогичной жалобой выступила еще одна мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска. Юлия Хохлова обвинила Медовикова в домогательствах к дочери, а также сообщила, что он трогал спортсменку ниже пояса и за грудь.

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