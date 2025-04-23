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10:58, 23 апреля 2025Спорт

Еще одного тренера обвинили в домогательствах к юной российской фигуристке

Мать 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера Медовикова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался юной российской фигуристки Дарьи Антоновой. Об этом сообщила ее мать Татьяна Антонова, слова которой приводит РИА Новости.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — рассказала Антонова. Она заявила, что ключевой момент произошел на соревнованиях в январе 2025-го, когда Медовиков в зоне объявления оценок прижал ребенка к себе, дважды коснувшись области груди, что попало в трансляцию.

12-летняя девочка поделилась с матерью информацией о произошедшем позднее. После этого Антонова обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, Медовиков прекратил работу в школе, а девочка сменила тренерскую группу.

Однако спустя время тренер потребовал возвращения фигуристки в свою группу, пригрозив запретом на участие в турнирах в регионе. Антонова приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее еще одного тренера обвинили в домогательствах к фигуристке. Воспитанница академии Евгения Плющенко Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, с которым она ранее работала.

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