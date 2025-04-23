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12:16, 23 апреля 2025Экономика

Некоторым россиянам вернут деньги от уплаченных налогов

Котяков: НДФЛ для ряда работающих родителей пересчитают по ставке 6%
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Ефимов / РИА Новости

С 2026 года некоторым россиянам пересчитают ставку налога НДФЛ. Речь идет о работающих родителях с двумя и более детьми. Важное уточнение — среднедушевой доход при этом должен быть менее 1,5 прожиточных минимумов, рассказал министр труда Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Таким россиянам пересчитают налог по ставке в 6 процентов, а разницу — вернут. По оценкам Минтруда, такая новая выплата коснется 4,2 миллиона семей, где растут почти 10 миллионов детей.

Еще Котяков добавил, что в настоящий момент средний размер пособия мамам-студенткам составляет 12,5 тысячи за 140 дней. Однако вскоре размер соответствующего пособия будет равен прожиточному минимуму в месяц, соответственно, за 140 дней мама сможет получить более 90 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года поступление налогов в бюджетную систему России выросло до 56,3 триллиона рублей. Поступления в федеральный бюджет (порядка 44 процентов всех налогов и взносов, которые обрабатывает ведомство), увеличились на 26,1 процента, до 24,8 триллиона рублей. В региональные и местные бюджеты субъектов заплатили 18,7 триллиона рублей (плюс 13,1 процента), а бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — 12,8 триллиона рублей.

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