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15:59, 23 апреля 2025Силовые структуры

Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

Потерпевший заявил иск на 999 млн рублей основателю «Русагро» Мошковичу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Мошкович

Вадим Мошкович . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Потерпевшая сторона заявила основателю «Русагро» Мошковичу иск на 999 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Мосгорсуде представитель потерпевшей стороны заявил иск к основателю холдинга Вадиму Мошковичу, так как его действия привели к причинению ущерба компании «Сингента» на сумму иска. При этом Мошкович не предпринял никаких действий, направленных на погашение ущерба.

Вадим Мошкович — основатель и бенефициар агрохолдинга «Русагро», основатель девелоперской компании Level Group. Также он был членом Совета Федерации (2006-2014 годы), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.

До этого стали известны новые подробности в деле против основателя агрохолдинга. Так, Мошкович и его бывший генеральный директор Максим Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85 процентов акций в обмен на инвестиции. Обещанных инвестиций не последовало, а ущерб составил более 30 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что суд отклонил жалобу на арест основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО.

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