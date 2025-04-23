Отказ от переговоров в Лондоне связали с отсутствием жизнеспособного плана по Украине

Скачко: Срыв переговоров означает отсутствие жизнеспособного плана по Украине

Срыв переговоров в Лондоне говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана по урегулированию украинского конфликта, который может удовлетворить Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон. Об этом политолог Владимир Скачко заявил в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, отмена встречи указывает на определяющую роль Вашингтона в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Таким образом, Киев и Брюссель признали, что решение конфликта без Белого дома невозможно.

«Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным "зонтиком" коллективного Запада», — подчеркнул он.

Скачко допустил, что близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону европейские «ястребы» убедили президента Украины Владимира Зеленского выступить против признания Крыма частью России. Это позволило Европе создать выгодный для себя образ того, что якобы никто не хочет окончания конфликта.

«При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана [президента США Дональда] Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», — заключил Скачко.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД стран Европы по Украине. Ожидалось, что Киев представит ответ на перечень условий, которые были выдвинуты американскими спецпосланниками. Глава Госдепартамента США Марко Рубио, как сообщила газета The New York Times, что отказался посещать Лондон после заявления Зеленского об отказе признать Крым территорией России.