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09:03, 23 апреля 2025Наука и техника

Назван самый продаваемый бренд ПК

CR: Lenovo продала больше всех компьютеров в первом квартале 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Китайская корпорация Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке компьютеров в первом квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По итогам первых трех месяцев года Lenovo получила долю 25 процентов — за год она выросла на 1 процент. Вторым по продажам брендом назвали HP, третьим — Dell. Американские корпорации получили долю 21 и 16 процентов соответственно. Такая же доля у них была зафиксирована год назад. Ниже расположились Apple и Asus — 10 и 6 процентов соответственно.

Все производители первой пятерки нарастили поставки за год. Больше всех поставки выросли у Apple, которая увеличила их на 17 процентов. Это объяснили успешным запуском на рынке линейки ноутбуков MacBook на базе процессора M4.

Общие поставки на рынке выросли на 6,7 процентов в годовом исчислении, всего было отгружено 61,4 миллиона единиц техники. Главными причинами роста поставок назвали ожидание игроков рынка введения торговых пошлин США и повышенный спрос в связи с окончанием поддержки операционной системы (ОС) Windows 10 и необходимости перехода на Windows 11.

В начале апреля специалисты компании International Data Corporation (IDC) заявили, что рынок ПК по итогам апреля вырос на 4,9 процента. Однако они предположили, что он может рухнуть ближе к концу 2025 года введения высоких американских пошлин.

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