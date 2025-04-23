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12:31, 23 апреля 2025Мир

Опубликовано видео прощания с Папой Римским в соборе Святого Петра

AP: Гроб с телом Папы Римского внесли в собор Святого Петра
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Гроб с телом Папы Римского Франциска внесли в собор Святого Петра, где пройдет прощание с понтификом. Видео траурной процессии опубликовано на YouTube-канале агентства Associated Press.

Процессия с гробом проследовала от Дома Святой Марфы, где жил Франциск, до собора Святого Петра, где тело понтифика пробудет до пятницы, 25 апреля. На следующий день Папу Римского похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию самого Франциска.

Ранее стало известно, что перстень Папы Римского Франциска уничтожат во избежание подделок. Уникальное украшение, также известное как Кольцо рыбака, разобьют молотком и положат в гроб во время церемонии прощания с понтификом.

Папы Римского Франциска не стало в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

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