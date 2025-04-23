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15:37, 23 апреля 2025Мир

Посол Нечаев ответил на угрозы не допустить его на церемонии ко Дню Победы в Германии

Нечаев: Чтобы почтить память советских воинов в ФРГ, не нужно спецприглашение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Николай Филяков / РИА Новости

Чтобы почтить память советских воинов и жертв нацизма в Германии, не нужно спецприглашение. Так посол России в ФРГ Сергей Нечаев ответил на угрозы недопустить его на памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, передает Bild.

«Нам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы», — подчеркнул дипломат.

Также отмечается, что глава мемориального комплекса Бранденбурга профессор Аксель Дреколл заявил о готовности «соблюдать правила внутреннего распорядка — в тесном сотрудничестве с силами безопасности» в случае визита Нечаева.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 Мая нежелательными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что подобные заявления являются открытым возобновлением нацизма. Он добавил, что Россия будет прикладывать все усилия, чтобы Европа смогла вернуться к своим истинным ценностям.

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