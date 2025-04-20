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12:02, 20 апреля 2025Мир

Лавров прокомментировал запрет странам ЕС ехать в Москву на 9 мая

Лавров: Запрет на поездку в Москву на 9 мая означает возобновление нацизма в ЕС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запрет странам принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве со стороны Европейского союза (ЕС) означает открытое возобновление нацизма. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», — прокомментировал он отношение ЕС к мероприятиям 9 мая и запрет лидерам стран-кандидатов на поездку в РФ.

При этом, по словам Лаврова, Россия будет прикладывать все усилия, чтобы Европа смогла вернуться к своим истинным ценностям. Сейчас же в Евросоюзе происходит попытка постричь всех под одну гребенку, а также поставить под ружье, добавил министр.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая нежелательными. Кроме того, она отметила, что Евросоюз не будет принимать участие в памятных мероприятиях в Москве.

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