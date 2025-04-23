ТАСС: У учредителей организации «Депутаты мирной России» проводят обыски

Правоохранители проводят обыски у учредителей организации «Депутаты мирной России» (внесена в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

По данным агентства, обыски проводятся в квартирах экс-муниципальных депутатов Ильи Азара (признан в России иноагентом), Игоря Глека, Галины Фильченко и Нодари Ханашвили.

Члены организации активно выступают против специальной военной операции (СВО). Ее создали в октябре 2023 года в Берлине, а в августе 2024 года Генеральная прокуратура России признала организацию нежелательной. В ней состоят более 70 депутатов разных созывов. Соучредители — Ольга Галкина, Елена Русакова и Андрей Фатеев (внесен в реестр экстремистов и террористов). Большая часть активных членов покинули Россию.

Ранее сообщалось, что в отношении журналиста Ильи Азара и троих бывших депутатов потребовали возбудить дело.