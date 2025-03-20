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14:14, 20 марта 2025Силовые структуры

В отношении журналиста Ильи Азара и троих бывших депутатов потребовали возбудить дело

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении журналиста Азара
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении журналиста и бывшего муниципального депутата Ильи Азара (признан в России иноагентом), а также экс-муниципальных парламентариев Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Дело могу возбудить по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»). Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, где и примут решение относительно дела.

В прокуратуре выяснили, что в октябре 2024 года Глек стал сопредседателем нежелательной на территории России организации, а Азар, Русакова и Власов были избраны членами Управляющего совета этой организации. Таким образом они поддерживают эту организацию, считают в ведомстве.

Речь идет о признанной Генпрокуратурой России нежелательной немецкой международной неправительственной организации (НПО) «Депутаты Мирной России». 28 августа 2024 года Минюст России внес ее в реестр нежелательных иностранных и международных НПО.

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