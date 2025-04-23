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19:47, 23 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Украины прибыл с визитом в США

Премьер Украины Шмыгаль с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.

Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

17 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.

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