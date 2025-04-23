Премьер Украины прибыл с визитом в США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».
«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.
Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.
17 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.