Премьер Украины прибыл с визитом в США

Премьер Украины Шмыгаль с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.

Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

17 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что документ выражает намерение двух стран финализировать и заключить выгодное для обеих сторон соглашение.