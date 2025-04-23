Прокуратура объяснила отказ в освобождении от наказания убийце Талькова

Суд помешал избежать наказания из-за сроков давности виновному в гибели Талькова

Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему виновного в гибели певца Игоря Талькова, заочно осужденного на 13 лет, не стали освобождать от наказания из-за сроков давности. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, вопрос о применении сроков давности к виновному в преступлении человеку принимает суд. Статья 102 УК РСФСР, по которой судили виновного в гибели Игоря Талькова продюсера Валерия Шляфмана, предусматривала наказание вплоть до смертной казни. Учитывая вскрывшиеся обстоятельства тяжкого преступления, суд счел, что применить к виновному сроки давности невозможно.

23 апреля Петроградский районный суд вынес заочный приговор обвиняемому в расправе над певцом Игорем Тальковым Валерию Шляфману — 13 лет лишения свободы. Шляфман признан виновным по части 2 статьи 15 — статья 102 УК РСФСК («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»). Ему назначили отбывание наказания в колонии общего режима.

Шляфман был концертным директором Талькова. Как установил суд, 6 октября 1991 года он поссорился из-за очередности выступления артистов на концерте с представителем певицы Азизы — Игорем Малаховым. Мужчины устроили потасовку в коридоре, у Малахова при себе был револьвер. В какой-то момент трое человек, среди которых был Тальков, удерживали его. В это время Шляфман выхватил из рук оппонента оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, от полученного ранения он не выжил.

В начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину. Там он получил загранпаспорт и уехал в Израиль.