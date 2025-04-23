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13:00, 23 апреля 2025Россия

Раскрыта возможная цель ВСУ в Татарстане

Mash: Система ПВО сбила минимум четыре дрона ВСУ недалеко от ОЭЗ Алабуга
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников недалеко от предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Возможную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл Mash в своем Telegram.

По данным канала, украинские дроны были замечены на низкой высоте. Очевидцы сообщили минимум о четырех сбитых беспилотниках.

На данный момент аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сбили два украинских беспилотника. Предварительно, ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью дронов UJ-22 Airbone.

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