Раскрыта возможная цель ВСУ в Татарстане

Mash: Система ПВО сбила минимум четыре дрона ВСУ недалеко от ОЭЗ Алабуга

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников недалеко от предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Возможную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл Mash в своем Telegram.

По данным канала, украинские дроны были замечены на низкой высоте. Очевидцы сообщили минимум о четырех сбитых беспилотниках.

На данный момент аэропорт Нижнекамска временно не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сбили два украинских беспилотника. Предварительно, ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью дронов UJ-22 Airbone.