Раскрыты подробности о сбитых под Казанью БПЛА

Военный эксперт Живов: Атаковавший Татарстан UJ-22 Airbone – по сути кукурузник

Легкомоторные самолеты, переделанные Вооруженными силами Украины (ВСУ) под беспилотные летательные аппараты (БПЛА) предназначены для дальних ударов по российской территории, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт и политолог Алексей Живов. Так он прокомментировал удар ВСУ по Казани с помощью дронов UJ-22 Airbone.

«До Елабуги может дотянуться только большой самолет. Маленький самолет до Елабуги не дотянется в силу того, что нужен большой бак или огромная электрическая батарея. Поэтому речь идет о таких легкомоторных самолетах, переделанных под ударные дроны», — сказал Живов.

Из-за того, что самолеты крупные, их может обнаружить и сбить любое средство ПВО, уточнил эксперт.

«UJ-22 Airbone — это, по сути, кукурузник, переделанный под беспилотник, то есть простейший самолет. Чтобы вы понимали, сконструировать самолет сейчас может любой гаражник. (…) Поскольку на Украине, как мы знаем, развиты компетенции по авиастроению, у них серьезная очень авиастроительная школа советская, поэтому много специалистов, которые могут самолет этот спроектировать и собрать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что среди украинских беспилотников есть внешне похожие на легкие одномоторные самолеты, только вместо пилота — модуль управления. По его оценке, такие самолеты способны пролетать до одной тысячи километров.

23 апреля жители Татарстана сообщили о попытке атаки беспилотников. Они рассказали, что в небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма. По неофициальным данным, ВСУ пытались ударить по Татарстану с помощью дронов UJ-22 Airbone.