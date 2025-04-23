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01:33, 23 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты возможные новшества в дронах «Герань»

Эксперт по БПЛА Федутинов: Одессу могли атаковать «Герани» в новой модификации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Эксперт в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Денис Федутинов в интервью газете «Взгляд» раскрыл возможные новшества в российских дронах «Герань».

По его словам, перемена звука, исходящего от российских беспилотников, поразивших цели в Одессе, может свидетельствовать об изменениях в конструкции двигателя аппарата.

«На частоту колебаний, производимых ею, влияют различные факторы, включая число цилиндров двигателя, тактность, количество оборотов, количество и форма лопастей воздушного винта», — пояснил эксперт, допустив, что изменения могли быть направлены на рост скорости и продолжительности полета дронов.

Ранее эксперт по связи Вооруженных сил Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш заявил, что Вооруженные силы (ВС) России стали точнее бить по целям с помощью корректируемых авиационных боеприпасов. Бескрестнов отметил рост точности авиаударов ВС России за последнюю неделю на разных участках фронта и связал его с новшеством в виде нового навигационного чипа.

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