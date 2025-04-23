Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:21, 23 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о необычном способе инвестиции

Роскачество: Покупка драгоценностей с крупными камнями поможет заработать
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Unsplash

Покупка драгоценностей может стать удачным вложением, но следует обратить внимание на изделия с крупными натуральными камнями, считают в Роскачестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в организации.

Удачными способами вложений в драгоценности в Роскачестве считают покупку украшений с крупными натуральными камнями, которые быстро могут расти в цене. Также имеет смысл покупать изделия с культурной или исторической ценностью: такие украшения могут продаваться на аукционах спустя несколько десятилетий после покупки.

Еще одним способом заработать на драгметаллах станет покупка слитков, инвестиционных монет, а также открытие обезличенного металлического счета в банке.

«Золото стоит рассматривать только как долгосрочную инвестицию, чтобы извлечь максимальную выгоду. Так, в 1974 году золото стоило 158 долларов (за грамм), в 1980 году – 614 долларов, в 2000 году – 279 долларов. На коротком промежутке времени золото может потерять в цене. В 2024 году оно уже стоило 2388 долларов за грамм», — отметили в пресс-службе.

Однако, если покупка ювелирных украшений происходит в обычной розничной сети, наценка на грамм золота может достигать нескольких сотен процентов.

«Она включает работу мастера, НДС, издержки продавца и так далее. В лучшем случае наценка составит несколько десятков процентов при том, что наценка банка при покупке слитков или монет составит менее 10% на один грамм. Даже при покупке украшений с царапинами в ломбарде, наценка будет выше банковской в несколько раз», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, даже учитывая рост цены на золото, продажа украшения даже спустя 10-15 лет позволит, скорее всего, только отбить вложения, что вряд ли можно назвать инвестицией, заключили в организации.

Накануне, 21 апреля, данные торгов показали, что мировые цены на золото взлетели до нового исторического максимума, превысив рекордные 3400 долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Украинский пленный спас российского бойца от беспилотника

    Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

    Чиновница стала подрабатывать на порносайте

    Американцы внезапно полюбили Windows 11

    Российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском

    Трамп создал в США группу по искоренению «антихристианских предубеждений»

    В Белгородской области женщина получила ранения в результате сброса взрывчатки с дрона

    Россиянам рассказали о необычном способе инвестиции

    В США заявили об ожидании от Киева ответа на «окончательное предложение» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости