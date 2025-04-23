Россиянам рассказали о необычном способе инвестиции

Роскачество: Покупка драгоценностей с крупными камнями поможет заработать

Покупка драгоценностей может стать удачным вложением, но следует обратить внимание на изделия с крупными натуральными камнями, считают в Роскачестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в организации.

Удачными способами вложений в драгоценности в Роскачестве считают покупку украшений с крупными натуральными камнями, которые быстро могут расти в цене. Также имеет смысл покупать изделия с культурной или исторической ценностью: такие украшения могут продаваться на аукционах спустя несколько десятилетий после покупки.

Еще одним способом заработать на драгметаллах станет покупка слитков, инвестиционных монет, а также открытие обезличенного металлического счета в банке.

«Золото стоит рассматривать только как долгосрочную инвестицию, чтобы извлечь максимальную выгоду. Так, в 1974 году золото стоило 158 долларов (за грамм), в 1980 году – 614 долларов, в 2000 году – 279 долларов. На коротком промежутке времени золото может потерять в цене. В 2024 году оно уже стоило 2388 долларов за грамм», — отметили в пресс-службе.

Однако, если покупка ювелирных украшений происходит в обычной розничной сети, наценка на грамм золота может достигать нескольких сотен процентов.

«Она включает работу мастера, НДС, издержки продавца и так далее. В лучшем случае наценка составит несколько десятков процентов при том, что наценка банка при покупке слитков или монет составит менее 10% на один грамм. Даже при покупке украшений с царапинами в ломбарде, наценка будет выше банковской в несколько раз», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, даже учитывая рост цены на золото, продажа украшения даже спустя 10-15 лет позволит, скорее всего, только отбить вложения, что вряд ли можно назвать инвестицией, заключили в организации.

Накануне, 21 апреля, данные торгов показали, что мировые цены на золото взлетели до нового исторического максимума, превысив рекордные 3400 долларов за тройскую унцию.