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09:54, 21 апреля 2025Экономика

Мировые цены на золото взлетели до нового исторического рекорда

Цены на золото впервые в истории превысили $3400 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на золото взлетели в понедельник, 21 апреля, до нового исторического максимума, превысив рекордные 3400 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость июньского фьючерса на драгметалл росла на Чикагской товарной бирже (CME) на 2,2 процента, до 3401,7 доллара за унцию. Как пишет Bloomberg, подорожание происходит на фоне ослабления доллара и опасений по поводу торговой войны Китая и США.

В частности, спросу на золото, вернувшееся к статусу защитного актива после волатильности в первые дни запуска пошлин Дональда Трампа, способствует появившаяся информация о том, что американский президент может уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. По словам стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вонга, такое развитие событий «рискует политизировать денежно-кредитную политику США таким образом, что рынки сочтут это тревожным».

Золото за последние две недели подорожало более чем на 10 процентов. Выше 3300 долларов за унцию его цена впервые поднялась 16 апреля.

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