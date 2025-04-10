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13:49, 10 апреля 2025Экономика

Стоимость золота взлетела

На фоне эскалации торговой войны Китая и США золото подорожало еще почти на 2 %
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на золото активно растут второй день подряд на фоне сохраняющейся неопределенности на рынках и опасений эскалации торговой войны Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость драгметалла, падавшая в первые дни после объявления Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт, взлетела 9 апреля более чем на 3 процента, а в четверг продолжает расти, прибавляя на момент написания материала 1,85 процента, до более чем 3136 долларов за тройскую унцию.

Таким образом, золото, которое инвесторы воспринимают как ключевой защитный актив, подорожало с начала года почти на 17 процентов и вновь стремится к рекордным уровням, на которых оно оказалось в день выступления Трампа по поводу тарифов, превысив 3200 долларов за унцию.

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Вечером в среду, 9 апреля, президент США объявил о решении оставить на 90 дней на уровне 10 процентов пошлины для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры, исключив таким образом из этого списка Китай, давший зеркальный ответ Вашингтону.

Объясняя принятое решение, Трамп сослался на «довольно мрачную» ситуацию на рынках и то, что «люди стали чересчур паниковать» и «немного бояться».

Несмотря на то что речь не идет об отмене тарифной политики, такое смягчение послужило толчком к массовым покупкам ценных бумаг — выросла в том числе и стоимость российских акций. На снижении опасений по поводу мирового роста стала дорожать и нефть.

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