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18:55, 23 апреля 2025Моя страна

Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров

Артисты симфонического оркестра Башкортостана сыграли на высоте 11 тысяч метров
Екатерина Ештокина

Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Артисты академического симфонического оркестра Республики Башкортостан Юсуп Мигранов и Загир Ласынов летели на концерт с пианистом Денисом Мацуевым. Так, в самолете музыканты сыграли на кларнете и тромбоне песню «Потому что мы пилоты».

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«Не все из вас могут быть на концерте, поэтому сейчас Юсуп Мигранов и Загир Ласынов исполнят для вас музыку из кинофильма "Небесный тихоход". Встречайте аплодисментами», — объявил пилот.

Ранее в апреле международный этнофестиваль в Сибири поставил рекорд по числу заявок. Уточнялось, что в 2025 году принять участие в фестивале захотели более 400 конкурсантов.

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