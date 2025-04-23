Артисты симфонического оркестра Башкортостана сыграли на высоте 11 тысяч метров

Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Артисты академического симфонического оркестра Республики Башкортостан Юсуп Мигранов и Загир Ласынов летели на концерт с пианистом Денисом Мацуевым. Так, в самолете музыканты сыграли на кларнете и тромбоне песню «Потому что мы пилоты».

«Не все из вас могут быть на концерте, поэтому сейчас Юсуп Мигранов и Загир Ласынов исполнят для вас музыку из кинофильма "Небесный тихоход". Встречайте аплодисментами», — объявил пилот.

Ранее в апреле международный этнофестиваль в Сибири поставил рекорд по числу заявок. Уточнялось, что в 2025 году принять участие в фестивале захотели более 400 конкурсантов.