РИА Новости: Солдаты ВСУ отдали Калиново почти без сопротивления

Калиново в Донецкой народной республике пытались не дать освободить неопытные мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего российские бойцы не встретили почти никакого сопротивления. Об этом заявил военнослужащий с позывным Альфа, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас видно, что этот человек [украинский солдат] приведен с улицы, у него нет понятия, что такое армия, что такое война, как правильно вести себя», — рассказывает Альфа. По его словам, это и стало причиной, по которой освободить населенный пункт удалось без сопротивления.

Он отметил, что численность личного состава ВСУ заметно снизилась по сравнению с 2023 годом. Боец подчеркнул, что раньше в первой линии обороны ВСУ также было больше иностранных наемников.

Об установлении контроля над селом Калиново стало известно 16 апреля. По сообщению пресс-службы Минобороны России, в боях за населенный пункт принимали участие группировки «Юг» войск Вооруженных сил России.