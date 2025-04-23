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23:34, 22 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о неопытных солдатах в рядах ВСУ

РИА Новости: Солдаты ВСУ отдали Калиново почти без сопротивления
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Калиново в Донецкой народной республике пытались не дать освободить неопытные мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего российские бойцы не встретили почти никакого сопротивления. Об этом заявил военнослужащий с позывным Альфа, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас видно, что этот человек [украинский солдат] приведен с улицы, у него нет понятия, что такое армия, что такое война, как правильно вести себя», — рассказывает Альфа. По его словам, это и стало причиной, по которой освободить населенный пункт удалось без сопротивления.

Он отметил, что численность личного состава ВСУ заметно снизилась по сравнению с 2023 годом. Боец подчеркнул, что раньше в первой линии обороны ВСУ также было больше иностранных наемников.

Об установлении контроля над селом Калиново стало известно 16 апреля. По сообщению пресс-службы Минобороны России, в боях за населенный пункт принимали участие группировки «Юг» войск Вооруженных сил России.

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