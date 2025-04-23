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09:29, 23 апреля 2025Наука и техника

Российский «Птицелов-2» перехватит видео с дронов ВСУ

«Известия»: Детектор «Птицелов-2» сможет перехватывать видео с дронов ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российский детектор «Птицелов-2» сможет перехватывать видео с дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом газете «Известия» сообщил глава компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин.

«Первый режим работы — это спектр-анализатор — просматривает и анализирует диапазон всех частот для выявления дронов. Второй — это работа в упрощенном режиме, когда на экран детектора автоматически выводится только название обнаруженного дрона, его частота и шкала уровня сигнала», — сказал руководитель.

Он добавил, что в третьем режиме детектор, благодаря встроенному декодеру для инвертированного видеосигнала, способен перехватывать аналоговое видео с вражеских дронов.

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В отличие от детектора «Птицелов», устройство второго поколения имеет более продолжительное время работы в режиме сканирования (22 часа). В режиме непрерывного перехвата видео «Птицелов-2» может работать 12 часов.

Ранее газета со ссылкой на Камина сообщила, что в компании «Элтех-ЮГ» создали устройство «Птицелов», позволяющее обнаруживать известные беспилотники в радиусе до двух километров и предупреждать бойцов об их приближении.

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