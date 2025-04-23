Российский священник описал обстановку в Судже фразой «ВСУ добивают город до конца»

ТАСС: ВСУ продолжают уничтожать Суджу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Суджу в Курской области. Об этом заявил священник местной епархии Игорь Васюков, передает ТАСС.

По словам иерея, удары наносятся ежедневно с помощью артиллерии, реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также кассетных боеприпасов.

Обстановку в российском городе он описал фразой «добивают город до конца». «[Это] почти каждый день происходит. Они просто уничтожают город», — сказал Васюков.

Священник выразил мнение, что целью подобных разрушений является попытка озлобить россиян. «Если дом цел, то просто палят, просто уничтожают, может быть, чтобы озлобить жителей Суджи, которые жили там», — заключил он.

Ранее в сети появились кадры из Суджи, которую 13 марта освободили от оккупации ВСУ. На них запечатлены стоящая на обочинах уничтоженная техника, а также разрушенные дома.

