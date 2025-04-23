Рубио заявил о понимании позиции России по Украине

Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине после серии встреч

США стали лучше понимать российскую позицию по украинскому кризису после серии проведенных двусторонних консультаций. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

«США занимаются тем, что изучают позицию России — и сейчас мы ее лучше понимаем, потому что лично разговаривали с российскими представителями после трех лет полного молчания. Также мы выясняем позицию Украины и пытаемся сопоставить, находятся ли эти ребята вообще в одном районе», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Рубио, если США выяснят, что у Москвы и Киева совершенно разные позиции касательно урегулирования конфликта, то Вашингтон придет к выводу, что «они сильно далеки друг от друга и установление мира в данный момент невозможно».

21 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позиции США и России касательно невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе полностью совпадают.

