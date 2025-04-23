Самолет спецпосланника Трампа вылетел в сторону России

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел в сторону России

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, вылетел в сторону России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Сообщается, что самолет Gulfstream G650 вылетел из аэропорта Парижа и направился в сторону России.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль проинформирует о визите спецпосланника.

Предыдущий визит спецпосланника в Россию состоялся 11 апреля. Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились 4,5 часа.