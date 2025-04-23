Штурмовик ВС РФ рассказал о боях за последнее оккупированное ВСУ село в Курской области

Штурмовик Лавина: ВС РФ ворвались в село Горналь Курской области

Штурмовые и разведывательные подразделения Вооруженных сил (ВС) России ворвались в приграничное село Горналь в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил офицер с позывным Лавина.

По его словам, бойцы зашли с нескольких направлений и сейчас успешно продвигаются вперед. Им противостоят артиллерия и дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также противник неоднократно применял кассетные боеприпасы.

Ранее стало известно, что российские военные зашли в тыл гарнизона ВСУ, преодолев около пяти километров по реке на двух моторных лодках. Одновременно еще один российский отряд начал наступление на другом направлении, таким образом бойцам удалось «раздергать» внимание противника и взломать оборону противника.

Горналь пока остается последним удерживаемым ВСУ населенным пунктом в Курской области.