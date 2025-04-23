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15:05, 23 апреля 2025Экономика

Синоптик назвала способы разогнать грозовые тучи над Москвой

Синоптик Позднякова: Реагенты помогут разогнать грозовые тучи над Москвой 9 мая
Мария Черкасова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Вероятные грозовые тучи над Москвой во время воздушной части парада Победы можно разогнать при помощи реагентов. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом синоптик заявила, что эффективность реагентов зависит от вида облаков. Обычно не получается разогнать фронтальные облака, фронтальную облачность и мощные слоистые облака. Испарить реагентами проще отдельное кучевое облако, сообщила синоптик.

Метеоролог также объяснила, что грозы появляются из-за кучево-дождевых облаков, которые достигают высоты 10–12 километров. В случае появления таких облаков реагенты могут предотвратить развитие грозы, если ими воспользоваться вовремя.

Ранее москвичей предупредили о грозе и ливнях. Непогода настигнет жителей столицы с вечера среды, 23 апреля, и продлится до четверга, 24 апреля. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Во время непогоды ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов Цельсия.

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