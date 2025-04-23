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12:27, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

«Союз женщин России» опроверг информацию о создании добровольных антиабортных дружин

«Союз женщин России»: Данные о запуске акции «Ты защитил жизнь?» являются фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Союз женщин России» опроверг слухи о запуске акции «Ты защитил жизнь?», в рамках которой якобы планировалось создание добровольных антиабортных дружин (ДАД). В интервью изданию Ura.ru представители организации сообщили, что данная информация является фейком. Она не получила распространения в российских СМИ.

«Конечно фейк. Такой акции не существует», — подчеркнули в приемной «Союза женщин России».

На официальном сайте организации среди федеральных и региональных проектов также отсутствуют данные об этой акции.

Информация о том, что Санкт-Петербургское региональное отделение «Союза женщин России» инициирует акцию «Ты защитил жизнь?», была опубликована 20 апреля в Telegram-канале журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России). Там сообщалось о создании на базе женсоветов России мобильных групп — ДАД — которые должны будут проводить рейды и составлять собственные базы данных медицинских учреждений и баз данных женщин, оказавшихся в ситуации, следствием которой может стать решение сделать аборт.

Telegram-канал Невзорова уже много раз был уличен в дезинформации. Например, зимой он распространил фейк о том, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил о территориальных претензиях к Турции. А осенью сообщил, что перевозчики в Курской области якобы резко повысили стоимость проезда и стали отказываться возить участников спецоперации на Украине. Что тоже оказалось неправдой.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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