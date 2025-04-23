Суд оставил в СИЗО обвиняемых в злоупотреблениях топ-менеджеров «Роснано»

Мосгорсуд признал законным продление ареста трем топ-менеджерам «Роснано»

Московский городской суд признал законным продление ареста трем топ-менеджерам «Роснано». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд оставил в СИЗО до 27 июня Артура Галстяна, Марину Касенкову и Бориса Подольского. Им предъявлены обвинения по статье 285 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры корпорации исказили отчетность и предоставили ее единственному акционеру в лице Российской Федерации для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности. В результате «Роснано» избежало отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлекло дополнительное финансирование. Государство с 2022 по 2024 год выделило корпорации более 43 миллиардов рублей.

Имущество фигурантов дела арестовано. При этом следователь сообщил, что Подольский пытался скрыть свое имущество от следствия. Его родственники сняли по доверенности более 200 миллионов рублей со счетов. Это следователи расценили как попытку воспрепятствовать расследованию и утаить активы.

Ранее сообщалось, что топ-менеджерам «Роснано» продлили арест.