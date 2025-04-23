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08:32, 23 апреля 2025Мир

В Европе заявили о невозможности вести конфликт с Россией без поддержки США

Politico: Отказ США поддержать Европу в конфликте с РФ станет фатальным для ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Отказ США оказать поддержку Европе в возможном конфликте с Россией станет фатальным для европейской военной системы. Об этом сообщает Politico.

«Неудобная реальность заключается в том, что без поддержки США перемещение войск по Европе будет медленнее, дороже и будет затруднено целой мозаикой логистических узких мест. В реальном кризисе это может быть не просто неэффективным — это может оказаться фатальным», — говорится в материале.

Как отмечает издание, европейские лидеры давно обсуждают стратегическую автономию, но они делают это в рамках системы, в которой Вашингтон по-прежнему контролирует основные инструменты военной мобильности — самолеты, корабли, топливопроводы, спутники, киберзащиту и стандарты оперативной совместимости, которые удерживают все это вместе.

По словам представителя голландской консалтинговой компании TNO Кимберли Крейвера, Европе не хватает тяжелых транспортных самолетов, военных грузовых судов и специализированных транспортных средств, необходимых для перемещения танков и бронетанковых подразделений. «Мы можем перемещать более легкие транспортные средства, но не более тяжелые», — сказал он.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европейский союз без помощи США неспособен поддержать Украину в военном отношении. Она отметила, что Европа очень нуждается в военной промышленности США.

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