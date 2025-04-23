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08:04, 23 апреля 2025Россия

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Приведена в действие система предупреждения атак», — говорится в сообщении.

Опасность атаки дронов второй раз за ночь также объявили и в Тульской области. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев, над регионом сбили несколько беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников над семью регионами России. Под удар попали Белгородская, Курская, Брянская, Курская, Калужская и Орловская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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