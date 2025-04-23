В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Приведена в действие система предупреждения атак», — говорится в сообщении.

Опасность атаки дронов второй раз за ночь также объявили и в Тульской области. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев, над регионом сбили несколько беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников над семью регионами России. Под удар попали Белгородская, Курская, Брянская, Курская, Калужская и Орловская области, а также Крым.