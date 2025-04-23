Над российским регионом сбили несколько беспилотников

В небе над Тульской областью было сбито несколько беспилотников (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По его словам, беспилотники ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. «Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — добавил Миляев. Он отметил, что на местах работают экстренные службы.
Миляев также сообщил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие.
Днем 22 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые с начала спецоперации атаковали дроном Кабардино-Балкарию.