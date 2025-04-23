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05:27, 23 апреля 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбили несколько беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В небе над Тульской областью было сбито несколько беспилотников (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По его словам, беспилотники ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. «Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — добавил Миляев. Он отметил, что на местах работают экстренные службы.

Миляев также сообщил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие.

Днем 22 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые с начала спецоперации атаковали дроном Кабардино-Балкарию.

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