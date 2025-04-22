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20:47, 22 апреля 2025Россия

ВСУ впервые с начала СВО атаковали Кабардино-Балкарию

Mash: ВСУ впервые с начала СВО атаковали дроном Кабардино-Балкарию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали Кабардино-Балкарию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон FP-1 несколько дней назад, после чего аппарат упал в поле. Затем его нашел местный житель, который, увидев дрон, вызвал полицию. Прибывшие взрывотехники уничтожили БПЛА.

Telegram-канал отметил, что у обнаруженного беспилотника присутствуют немецкие комплектующие, однако изготавливается он на территории Украины.

Ранее украинские войска впервые с начала спецоперации атаковали морской порт Оля в Астраханской области. Тогда ВСУ использовали способный обходить системы противовоздушной обороны беспилотник самолетного типа PD-2.

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