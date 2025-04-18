Стало известно о первой с начала СВО атаке ВСУ на важный российский порт

Shot: ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт Оля в Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первый раз с начала специальной военной операции (СВО) попытались атаковать морской порт Оля в Астраханской области. Об атаке стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, 17 апреля ВСУ впервые направили в сторону важного порта способный обходить системы противовоздушной обороны беспилотник самолетного типа PD-2. Отмечается, что беспилотный аппарат был уничтожен и не достиг цели.

Как сообщает Shot, порт Оля используется как перегрузочный хаб при поставках российского зерна за рубеж, в том числе в Иран.

Днем ранее Минобороны России сообщало, что Астраханская область была атакована беспилотником. Аппарат был сбит. Цель атаки ВСУ не была названа.