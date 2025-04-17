В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Астраханскую область

Минобороны: В Астраханской области уничтожили беспилотник ВСУ

В небе над Астраханской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке на российский регион сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была совершена около 19:00 по московскому времени с помощью беспилотника самолетного типа. В министерстве уточнили, что украинский дрон сбили дежурные средствами противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается. Расстояние между регионом и границей с Украиной составляет более полутора тысяч километров.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на город Шуя в Ивановской области. В регионе был введен режим опасности атаки беспилотников.