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20:00, 17 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Астраханскую область

Минобороны: В Астраханской области уничтожили беспилотник ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В небе над Астраханской областью уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке на российский регион сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была совершена около 19:00 по московскому времени с помощью беспилотника самолетного типа. В министерстве уточнили, что украинский дрон сбили дежурные средствами противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается. Расстояние между регионом и границей с Украиной составляет более полутора тысяч километров.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на город Шуя в Ивановской области. В регионе был введен режим опасности атаки беспилотников.

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