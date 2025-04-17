ВСУ вновь попытались атаковать российский город

Shot: Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, над городом уже сбито несколько воздушных целей. По словам местных жителей, были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов. Ранее в регионе был введен режим опасности атаки беспилотников.

Утром в среду, 16 апреля, дроны-камикадзе ВСУ атаковали город. В небе над городом заметили беспилотники, похожие на аппараты «Лютый». Также появились кадры, демонстрирующие поражение аппарата. На них виден дрон, который снижается после попадания. Судя по звуку стрельбы, аппарат сбили стрелковым оружием.