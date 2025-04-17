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03:57, 17 апреля 2025Россия

ВСУ вновь попытались атаковать российский город

Shot: Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, над городом уже сбито несколько воздушных целей. По словам местных жителей, были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов. Ранее в регионе был введен режим опасности атаки беспилотников.

Утром в среду, 16 апреля, дроны-камикадзе ВСУ атаковали город. В небе над городом заметили беспилотники, похожие на аппараты «Лютый». Также появились кадры, демонстрирующие поражение аппарата. На них виден дрон, который снижается после попадания. Судя по звуку стрельбы, аппарат сбили стрелковым оружием.

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