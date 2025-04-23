В Кремле прокомментировали отмену встречи глав МИД по Украине

Песков: Переговоры в Лондоне не состоялись из-за отсутствия консенсуса

Переговоры между представителями США, Европы и Украины в Лондоне не состоялись из-за отсутствия консенсуса по ряду ключевых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизиться по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.

До этого сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине из семи пунктов. Первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО.