Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 23 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали отмену встречи глав МИД по Украине

Песков: Переговоры в Лондоне не состоялись из-за отсутствия консенсуса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Переговоры между представителями США, Европы и Украины в Лондоне не состоялись из-за отсутствия консенсуса по ряду ключевых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизиться по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.

До этого сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине из семи пунктов. Первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Россияне назвали отличительные черты скуфов

    В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после травмы позвоночника

    Путин рассказал о росте производства средств поражения

    Россиян решил дать подышать годовалому племяннику воздухом и положил его на карниз окна

    Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках

    В Кремле прокомментировали заявление США о выходе из переговоров по Украине

    Путин назвал наиболее серьезный фактор боевого успеха

    Раскрыта возможная цель ВСУ в Татарстане

    Посол Украины допустил возможность переговоров с Россией при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости