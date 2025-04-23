В России 1000 человек осудили по делам о терроризме

В России на начало 2025 года 62 организации признали террористическими

На начало 2025 года в России 62 организации признали террористическими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Судья Верховного суда России Александр Воронов выступил на XX Совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он рассказал, что на начало 2025 года 62 организации признаны террористическими, а 119 — экстремистскими. В 2024 году за преступления террористической направленности осудили около 1000 лиц.

Ранее стало известно, что в России нежелательной признана деятельность итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia.