В России объяснили причины возможного признания Крыма со стороны США

Блохин: США могут признать Крым, чтобы вернуть РФ в орбиту Запада

США могут признать Крым российским, чтобы вернуть РФ в орбиту Запада, заявил РИА Новости политолог-американист Константин Блохин.

Он отметил, что признанием полуострова США может попытаться вбить клин между Россией и Китаем, потому что Вашингтон считает Пекин врагом. «Для того, чтобы вернуть Россию в орбиту влияния Запада, нужно что? Пересмотреть позицию США по Украине, по Крыму в том числе, по антироссийским санкциям и так далее и тому подобное», — уточнил он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий о признании Крыма российской территорией. Допускается, что этот пункт станет частью сделки по прекращению конфликта на Украине.

