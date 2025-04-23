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11:35, 23 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о роли санкций при переговорах по украинскому конфликту

Депутат Кирьянов: ЕС надо пересмотреть санкции для решения украинского вопроса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Артем Кирьянов

Артем Кирьянов. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутат Артем Кирьянов считает, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо пересмотреть подход к вопросу снятия санкций с России для того, чтобы решать вопрос с ситуацией на Украине. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Санкционное давление велико. И действительно, для того чтобы решать вопрос с ситуацией на Украине, необходимо пересмотреть подходы Евросоюза к санкциям, и только тогда мы можем действительно начать предметный диалог» , — сказал Кирьянов.

Он отметил, что никакой динамики в отношении Евросоюза по поводу смягчения или отмены санкционного режима не видно. По его мнению, это не может укреплять доверие к тому, что ЕС готов действительно к справедливым переговорам, которые дадут устраивающий Россию результат.

Ранее источники Reuters сообщали, что Европейский союз выступает против снятия санкций с России до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.. Также, по данным агентства, европейские и украинские чиновники отказываются признавать Крым российским.

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран.

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