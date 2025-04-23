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11:51, 23 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отказ ЕС признавать Крым российским

Депутат Кирьянов: Отказ от признания Крыма говорит о неготовности ЕС к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отказ от признания Крыма российским — показатель неготовности политиков Европейского союза (ЕС) к мирным переговорам на сегодняшний день, считает депутат Артем Кирьянов. Об этом он заявил «Ленте.ру». По его мнению, это повлияет на ход мирных переговоров.

«Конечно повлияет. Не должно быть каких-то недосказанностей, если мы действительно хотим зафиксировать ситуацию, которая даст устойчивый мир в Европе, то необходимо признать очевидное и, соответственно, любое отклонение от таких признаний — показатель неготовности политиков ЕС сегодня к мирным переговорам, которые бы закрыли эту страницу истории», — сказал Кирьянов.

Ранее источники Reuters сообщали, что Европейский союз выступает против снятия санкций с России до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по данным агентства, европейские и украинские чиновники отказываются признавать Крым российским.

Ранее главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран.

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