В российском аэропорту второй раз за день ввели ограничения на полеты после атаки БПЛА

Росавиация: В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты из-за атаки БПЛА

В аэропорту Казани второй раз за день ввели ограничения на полеты после атаки БПЛА на Елабугу. О введении мер предосторожности сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что план «Ковер» действовал с 12:45. Кроме того, в приложении МЧС России появилось сообщение, что с 13:40 в Казани объявлен режим «беспилотная опасность».

При этом к 14:07 авиагавань города возобновила работу в штатном режиме. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

Ранее в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на Татарстан. В небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма.