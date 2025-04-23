В российском аэропорту второй раз за день ввели ограничения на полеты после атаки БПЛА

В аэропорту Казани второй раз за день ввели ограничения на полеты после атаки БПЛА на Елабугу. О введении мер предосторожности сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что план «Ковер» действовал с 12:45. Кроме того, в приложении МЧС России появилось сообщение, что с 13:40 в Казани объявлен режим «беспилотная опасность».
При этом к 14:07 авиагавань города возобновила работу в штатном режиме. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов.
Ранее в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на Татарстан. В небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма.