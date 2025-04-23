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10:30, 23 апреля 2025Наука и техника

В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44

19FortyFive: Неудача с МиГ-1.44 могла помочь Китаю создать истребитель J-20
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Неудача» советского (российского) проекта самолета МиГ-1.44 могла помочь Китаю создать истребитель пятого поколения J-20. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Китайский истребитель-невидимка J-20 может иметь корни в неудачном советском проекте МиГ-1.44. Разработанный во время холодной войны МиГ-1.44 был задуман как истребитель пятого поколения с треугольным крылом, передовой авионикой и малозаметностью», — пишет издание.

Оценивая последствия «неудачи» МиГ-1.44, проект которого после распада СССР был «отменен из-за бюджетных ограничений», автор Исаак Зейтц утверждает, что «поразительное визуальное сходство и российские источники позволяют предположить — китайские инженеры использовали разработки и технологии компании МиГ, внедрив их в J-20».

В публикации обозреватель называет МиГ-1.44 российской версией американского истребителя F-22.

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Ранее издание заметило, что реальная проблема американского истребителя пятого поколения F-35 заключается в быстром росте количества китайских самолетов J-20.

В феврале Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые заметили в «режиме зверя».

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