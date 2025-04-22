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11:34, 22 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о реальной проблеме F-35

В 19FortyFive сочли китайский самолет J-20 реальной проблемой истребителя F-35
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Реальная проблема американского истребителя пятого поколения F-35 заключается в быстром росте количества китайских самолетов J-20. Об этом стало известно изданию 19FortyFive.

Как пишет обозреватель Брент Иствуд, в настоящее время Китай располагает более 200 истребителями пятого поколения J-20, при этом в текущем году их количество может вырасти до 300. Автор напоминает, что в 2022 году у КНР было всего 40 единиц J-20, первый из которых Народно-освободительная армия Китая получила в 2017 году.

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«Этот малозаметный истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющей скоростью, маневренностью и передовыми радиолокационными системами, представляя собой реальную проблему для ВВС США и союзников», — пишет обозреватель, отмечая, что «массовое производство J-20 в Китае сигнализирует о серьезном изменении динамики превосходства в воздухе, делая его решающим фактором в стратегическом планировании в условиях возросшей геополитической напряженности, особенно в отношении интересов Тайваня и США».

В феврале Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые заметили в «режиме зверя».

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