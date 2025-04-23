Врач назвала сдерживающие болезнь как у Трампа продукты

Дерматолог Залка: Кефир и соленья помогают улучшить качество кожи с розацеа

Дерматолог Алисия Залка назвала продукты, которые помогают улучшить качество проблемной кожи. Материал публикует New York Post (NYP).

По данным издания, многие знаменитости, в том числе Дональд Трамп, принц Уильям, актрисы Кэмерон Диас, Рене Зеллвегер и София Вергара страдают от распространенного заболевания кожи — розацеа.

Розацеа — хроническое воспалительное заболевание, при котором кожа выглядит воспаленной, с признаками появления прыщей и изменением текстуры. Поскольку оно является результатом взаимодействия генетики, окружающей среды, сосудистых воспалительных реакций кожи и даже кожных клещей, не существует единой причины розацеа, как и единого метода лечения Алисия Залка дерматолог

По словам врача, существует ряд продуктов, при употреблении которых можно сдерживать проявление упомянутой болезни. Так, Залка посоветовала ввести в рацион кимчи, кефир, комбучу, мисо и соленья. Вдобавок она внесла в список квашеную капусту, темпе, ускус и йогурт.

Врач объяснила, что эти изделия позволяют контролировать баланс ЖКТ и уменьшают воспалительные сигналы, приводящие к косметологическим дефектам. «Исследования показали, что розацеа может быть связана с микробиомом желудочно-кишечного тракта и что диета, включающая пробиотики, может принести пользу коже при розацеа», — пояснила она.

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