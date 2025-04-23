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08:08, 23 апреля 2025Путешествия

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в двух российских аэропортах, об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет о воздушных гаванях в Казани и Ульяновске. Ограничения действуют с 7:30 по московскому времени.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова. Воздушная гавань приостановила работу утром 18 апреля.

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