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09:34, 24 апреля 2025Забота о себе

Женщина уронила флакон духов и лишилась ноги

Daily Mail: Небольшая травма вызвала у британки неврологическое расстройство
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BY-_-BY / Shutterstock / Fotodom  

Проживающая в Великобритании Джилл Хаддингтон лишилась двух конечностей после того, как небольшая травма привела к серьезной болезни. Историей 48-летней женщины поделилось издание Daily Mail.

В сентябре 2015 года британка уронила флакон духов на правую ногу. Она подумала, что серьезно травмировала конечность, но снимок не показал ни трещин, ни перелома. Однако в течение следующих нескольких месяцев ногу женщины стало выкручивать под углом 90 градусов, кость стала проступать, на коже конечности появились язвы и волдыри. Обезболивающие не помогали, и в 2016 году ей наконец диагностировали комплексный региональный болевой синдром (КРБС) — редкое неврологическое расстройство, вызывающее сильнейшую боль после травмы или операции.

Боль была настолько сильной, что в мае 2017 года Хаддингтон ампутировали ногу ниже колена. Неприятные ощущения сразу прошли, и она снова начала шутить и смеяться. Однако в марте 2020 года собака женщины случайно поцарапала ей руку. Крошечная рана спровоцировала еще одно обострение КРБС, и ровно через четыре года после первой операции ей ампутировали руку. «Сразу после этого я почувствовала, что вернула себе жизнь. Мне просто жаль людей, которым приходится переживать эту боль, у которых еще не было возможности сделать плановую ампутацию», — рассказала она.

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