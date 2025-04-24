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10:12, 24 апреля 2025Из жизни

90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

Daily Star: В Германии 90-летняя женщина убила 77-летнюю подругу кастрюлей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: klauscook / Shutterstock / Fotodom  

В Германии судят пожилую жительницу Мюнхена, которая поссорилась с лучшей подругой из-за растаявшего мороженого и забила ее кастрюлей. Об этом пишет Daily Star.

18 июля 2024 года 90-летняя Бригитта и ее 77-летная подруга Петра отправились за покупками. На обратном пути женщины поссорились, так как купленное ими мороженое начало таять. Ссора продолжилась дома, а когда Петра сказала, что положит десерт в холодильник, Бригитта набросилась на нее и трижды ударила по голове кастрюлей. После этого 77-летняя женщина упала на пол кухни, ударилась головой и больше не поднялась.

При этом Бригитта не вызывала скорую и полицию на протяжении трех дней. Позже она утверждала, что Петра сама легла на прохладный пол кухни из-за жары и просила ее не трогать. При этом Бригитта сняла с подруги одежду и постирала ее, а также вычистила следы крови. Власти также утверждают, что подсудимая и раньше издевалась над жертвой, несмотря на многолетнюю дружбу.

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Несмотря на возраст подозреваемой, суд отклонил очередное ходатайство защиты, выпустить ее под залог. По мнению властей, женщина может попытаться сбежать.

Ранее сообщалось, что в Бразилии арестовали сотрудницу ткацкой фабрики, которая отравила подругу. Задержанная обиделась из-за повышения пострадавшей.

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