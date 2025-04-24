90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

Daily Star: В Германии 90-летняя женщина убила 77-летнюю подругу кастрюлей

В Германии судят пожилую жительницу Мюнхена, которая поссорилась с лучшей подругой из-за растаявшего мороженого и забила ее кастрюлей. Об этом пишет Daily Star.

18 июля 2024 года 90-летняя Бригитта и ее 77-летная подруга Петра отправились за покупками. На обратном пути женщины поссорились, так как купленное ими мороженое начало таять. Ссора продолжилась дома, а когда Петра сказала, что положит десерт в холодильник, Бригитта набросилась на нее и трижды ударила по голове кастрюлей. После этого 77-летняя женщина упала на пол кухни, ударилась головой и больше не поднялась.

При этом Бригитта не вызывала скорую и полицию на протяжении трех дней. Позже она утверждала, что Петра сама легла на прохладный пол кухни из-за жары и просила ее не трогать. При этом Бригитта сняла с подруги одежду и постирала ее, а также вычистила следы крови. Власти также утверждают, что подсудимая и раньше издевалась над жертвой, несмотря на многолетнюю дружбу.

Несмотря на возраст подозреваемой, суд отклонил очередное ходатайство защиты, выпустить ее под залог. По мнению властей, женщина может попытаться сбежать.

Ранее сообщалось, что в Бразилии арестовали сотрудницу ткацкой фабрики, которая отравила подругу. Задержанная обиделась из-за повышения пострадавшей.