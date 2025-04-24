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10:18, 24 апреля 2025Мир

Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

Американский ветеран призвал Трампа вернуть празднование встречи на Эльбе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа должна вернуть празднование встречи советских и американских войск на Эльбе в апреле 1945 года. С таким призывом выступил 99-летний участник тех событий, ветеран из США Фрэнк Кон, его цитирует ТАСС.

«Надеюсь, что при новой администрации мы, возможно, сумеем возобновить это», — понадеялся отставной военный.

По словам Кона, церемония празднования встречи «была одной из тех немногих вещей», которые связывали США и нынешнюю Россию. «Я полагал, что она нужна для поддержания каких-то дружественных отношений. Даже если они основаны лишь на памяти о том, что мы были союзниками во Второй мировой войне», — добавил он.

Ранее Кон заявил, что на России и США лежит ответственность за недопущение новой мировой войны. Он подчеркнул, что жизнь никогда не станет прежней, если мир допустит третью мировую войну.

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