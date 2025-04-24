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09:03, 24 апреля 2025Ценности

«Ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @candiceswanepoel

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, показала обнаженные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 20,1 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица продемонстрировала кадры, сделанные в различных природных локациях, в честь Дня Земли. На двух из них она позировала полностью без одежды, лежа в воде. Кроме того, знаменитость запечатлели голой на дереве.

Также Свейнпол предстала перед камерой, прикрывая обнаженной тело огромным листом растения.

Ранее в апреле популярная датская модель Мона Тугард снялась топлес для журнала Beyond Noise.

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